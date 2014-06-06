Над Слов'янськом терористи збили український літак
18:18, 06 червня 2014Політика
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Бойовики збили український АН-30, доля пілотів залишається невідомою.
Український літак збили / @a_krasnoschekov
Над Слов'янськом терористи збили український літак АН-30. Про це повідомляють в Twitter користувачі соціальних мереж.
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За інформацією очевидців, літак нахилився та почав падати на місто, але його "вирівняли" та повели на ліс. Доля льотчиків на даний момент невідома, за різними даними, вони могли катапультуватися.
#Слов'янськ АН-30 підбили. Літак пікірує на Миколаївку.
- СЛОВ'ЯНСЬК (@Sloviansk) 6 червня 2014
#Слов'янськ За зведеннями "ополчення", два пілоти катапультувалися в районі Блакитних озер
- СЛОВ'ЯНСЬК (@Sloviansk) 6 червня 2014
Слов'янськ. Було 2 пострілу зі свистячим звуком, 1-й раз схибили, а 2-ой був з попаданием.Стремительного падіння літака не було, полетів
- Виктория_Правды (@pravda_1) 6 червня 2014
Відео Life-Maria Channel
Відео Кай Каин
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