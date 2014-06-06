Над Слов'янськом терористи збили український літак

18:18, 06 червня 2014
Політика
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Бойовики збили український АН-30, доля пілотів залишається невідомою.

Украинский самолет сбили / @a_krasnoschekov

Над Слов'янськом терористи збили український літак АН-30. Про це повідомляють в Twitter користувачі соціальних мереж.

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За інформацією очевидців, літак нахилився та почав падати на місто, але його "вирівняли" та повели на ліс. Доля льотчиків на даний момент невідома, за різними даними, вони могли катапультуватися.

Відео Кай Каин
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