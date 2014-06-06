Над Слов'янськом терористи збили український літак АН-30. Про це повідомляють в Twitter користувачі соціальних мереж.

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За інформацією очевидців, літак нахилився та почав падати на місто, але його "вирівняли" та повели на ліс. Доля льотчиків на даний момент невідома, за різними даними, вони могли катапультуватися.

#Слов'янськ За зведеннями "ополчення", два пілоти катапультувалися в районі Блакитних озер - СЛОВ'ЯНСЬК (@Sloviansk) 6 червня 2014