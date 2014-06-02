Луганські терористи намагались збити український літак, а влучили в будівлю ОДА
16:08, 02 червня 2014Політика
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В центрі Луганська біля будівлі обласної державної адміністрації (ОДА), захопленої терористами, кілька хвилин тому пролунав вибух.
У центрі Луганська стався вибух / cxid.info
Як передає кореспондент УНІАН, за словами очевидців, в будівлі і прилеглих будинках вибуховою хвилею вибито шибки у вікнах.
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В даний час на місці події працюють медики та пожежники.
«Стріляли з ПЗРК по літакові, а попали в так звану «теплову пастку», - пише один з очевидців в соцмережі Facebook.
За даними очевидців, снаряд влучив в 4-й поверх Луганської держадміністрації. Як повідомив «Східному варіанту» очевидець, снаряд влучив або в кабінет голови Луганської облради, або в приймальню. Що це був за снаряд наразі невідомо.
На думку прес-секретаря антитерористичної операції Владислава Селезньова, "вибух в Луганській ОДА ставля через невміле поводження з вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами".
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