BBC: Троє членів екіпажу Ан-26, збитого під Слов'янськом, загинули

Троє членів екіпажу літака Ан-26, збитого 6 червня під Слов'янськом, загинули, повідомив BBC Україна речник антитерористичної операції Владислав Селезньов.

Трьох людей вдалося врятувати, вони перебувають у лікарнях. Один із них - поранений.

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Екіпаж літака зробив усе можливе, щоб відвести літак від Слов'янська і врятувати мешканців, сказав Селезньов.

За словами речника, літак, який віз невійськовий вантаж, було збито в результатів двох пусків ПЗРК.

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Ан-26 почав падати на житлові квартали Слов'янська. "Умілими діями екіпажу літак був поведений в бік", - заявляє Селезньов.