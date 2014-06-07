BBC: Троє членів екіпажу Ан-26, збитого під Слов'янськом, загинули
Про це повідомляє речник АТО Владислав Селезньов.
Троє членів екіпажу літака Ан-26, збитого 6 червня під Слов'янськом, загинули, повідомив BBC Україна речник антитерористичної операції Владислав Селезньов.
Трьох людей вдалося врятувати, вони перебувають у лікарнях. Один із них - поранений.
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Екіпаж літака зробив усе можливе, щоб відвести літак від Слов'янська і врятувати мешканців, сказав Селезньов.
За словами речника, літак, який віз невійськовий вантаж, було збито в результатів двох пусків ПЗРК.
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Ан-26 почав падати на житлові квартали Слов'янська. "Умілими діями екіпажу літак був поведений в бік", - заявляє Селезньов.