Терористи закрили аеропорт Луганська

«Директору міжнародного аеропорту «Луганськ» Татаринову В. припинити прийом і відправлення регулярних та чартерних пасажирських рейсів з 18.00 від 09.06.2014 року до особливого розпорядження», - йдеться в наказі Валерія Болотова, передає ТСН.uа.

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Нагадаємо, 5 червня повідомлялося про ремонт злітної смуги, у зв'язку з чим аеропорт у Луганську був закритий.

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