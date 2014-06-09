Терористи закрили аеропорт Луганська

19:22, 09 червня 2014
Політика
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Один з лідерів терористів в Луганській області Валерій Болотов доручив директору міжнародного аеропорту «Луганськ» припинити прийом і відправлення літаків з 9 червня.

Луганские террористы закрыли аеропорт / фото airport.lg.ua

«Директору міжнародного аеропорту «Луганськ» Татаринову В. припинити прийом і відправлення регулярних та чартерних пасажирських рейсів з 18.00 від 09.06.2014 року до особливого розпорядження», - йдеться в наказі Валерія Болотова, передає ТСН.uа.

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Нагадаємо, 5 червня повідомлялося про ремонт злітної смуги, у зв'язку з чим аеропорт у Луганську був закритий.

Распоряжение луганских террористов о закрытии аеропорта / фото tsn.ua

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