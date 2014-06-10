Луценко готовий стати головою партії Порошенка

Про це екс-глава МВС заявив в ефірі Hromadske TV, коментуючи питання про його готовність очолити "блок Петра Порошенка", передає Українська правда.

"Якщо партія збереться і ухвалить відповідне рішення про те, що вона запрошує пана Луценка до своїх рядів. Якщо наші цілі будуть співпадати. Чому б ні? Якщо цього не буде – жодних образ", - зазначив він.є

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"Є з'їзд партії, є її керівництво, рядові члени. Вони не кріпосні. Я ніколи не піду в партію, в якій по сигналу феодала будуть голосувати за кадрові рішення. Не буду гратися в те, що мені хтось запропонує очолити партію. Не хочу бути керівником кріпосних", - додав Луценко.

Також він згадав приклад "Нашої України", коли "за лаштунки виходив Ющенко і заявляв "тут ми подумали, і вирішили – у вас буде новий голова. І всі стоячи аплодували, щоб через півроку так само безальтернативно його зняти".

"Це не робота. Саме це знищило "Нашу Україну", і між тим – самого президента Ющенка", - додав Луценко.

Разом з тим він зазначив: "На мою думку, Україна потребує ідеологічних, або ідеологічно-адміністративних партій, аж ніяк не вождистських ".