Заступниками глави АП призначено Зубка та Рафальського

Першим заступником глави Адміністрації президента України призначено Геннадія Зубка.

Відповідний указ президента Петра Порошенка від 10 червня 2014 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом Порошенко увільнив Зубка від тимчасового виконання обов'язків керівника Державного управління справами.

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Також Порошенко підписав указ про звільнення Олега Рафальського з посади заступника глави Адміністрації президента України.

Відповідний указ від 10 червня 2014 року розміщено на сайті глави держави.

Іншим своїм указом Порошенко знову призначив його заступником глави Адміністрації президента.

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Як повідомляв УНІАН, Геннадій Зубко є народним депутатом України, членом фракції «Батьківщина».

27 травня виконуючий обов’язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов поклав на Геннадія Зубка тимчасове виконання обов’язків керівника Державного управління справами (за згодою).