У Слов'янську зруйновані будинки і згоріли магазини

15:06, 10 червня 2014
Політика
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В результаті хаотичного обстрілу терористами житлових кварталів Слов'янська, зруйновано багато будинків. 

Терористи обстрілювали місто з мінометних установок, які переміщувалися на декількох вантажних автомобілях. Крім того, в результаті багатогодинного артилерійського обстрілу снаряди потрапили в декілька будівель, розташованих в центрі міста, передає ТСН.ua.

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