У Слов'янську зруйновані будинки і згоріли магазини
15:06, 10 червня 2014Політика
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В результаті хаотичного обстрілу терористами житлових кварталів Слов'янська, зруйновано багато будинків.
Терористи обстрілювали місто з мінометних установок, які переміщувалися на декількох вантажних автомобілях. Крім того, в результаті багатогодинного артилерійського обстрілу снаряди потрапили в декілька будівель, розташованих в центрі міста, передає ТСН.ua.
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