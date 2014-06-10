У Слов'янську зруйновані будинки і згоріли магазини

Терористи обстрілювали місто з мінометних установок, які переміщувалися на декількох вантажних автомобілях. Крім того, в результаті багатогодинного артилерійського обстрілу снаряди потрапили в декілька будівель, розташованих в центрі міста, передає ТСН.ua.