У Донецьку за добу зареєстрували три випадки викрадання людей – міліція

У Донецьку за минулу добу правоохоронці зареєстрували три випадки викрадання людей озброєними людьми.

Про це УНІАН сьогодні, 11 червня, повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Так, до Калінінського райвідділу міліції з звернувся 30-річний чоловік, який розповів, що його батько пішов на роботу, але додому не повернувся, на телефонні дзвінки не відповідає.

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На місце роботи зниклого виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що в приміщення офісу ввійшли п'ятеро озброєних осіб у камуфляжі. Вони зробили кілька попереджувальних пострілів і вивезли співробітників офісу в невідомому напрямі.

Того ж дня в Кіровському районі група озброєних осіб викрала двох чоловіків і відвезла їх у невідомому напрямі. При цьому одного з них - разом з власним автомобілем Mitsubishi, 2008 року випуску. За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадання людини).

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

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15 квітня у Донецькій і Луганській областях почалася антитерористична операція.

Сьогодні, 11 червня, перший заступник міністра охорони здоров'я Руслан Салютін повідомив, що в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинули понад 200 осіб.