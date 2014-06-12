Джемілєв: Меджліс у Криму може бути заборонений
02:12, 12 червня 2014Політика
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Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв каже, що після анексії Криму Москва розраховує «на стару радянську політику поділу кримських татар».
Джемілєв: Кремль розраховує на «стару радянську політику» в Криму
Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода".
Разом з тим, за словами політика, спроби переконати Меджліс кримських татар співпрацювати із російською владою провалилися.
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"Тепер є всі ознаки того, що Меджліс буде закритий і заборонений у Криму", - вважає він.
Разом з тим, Джемілєв наголосив, що через окупацію півострова Російська Федерація матиме лише негативні наслідки і збитки.
"Анексія Криму шкодить інтересам Росії і російському народу і є шляхом до катастрофи, ізоляції і втрати поваги для цієї країни", - переконаний політик.
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