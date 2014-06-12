У Росії назвали "нахабством" вимогу Яценюка по ціні за газ

11:15, 12 червня 2014
Політика
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Пушков назвав "нахабством" вимогу 268 дол. за тис. кубів прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

REUTERS

Голова комітету з міжнародних справ Державної Думи Російської Федерації Олексій Пушков вважає, що Україна не досягне бажаної ціни на газ.

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

Пушков назвав "нахабством" вимогу 268 дол. за тис. кубів прем'єр-міністром України Арсенія Яценюка.

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"Яценюк вирішив, що "ринкова ціна" на газ - 268 дол.за тыс.кубов, та диктує нам фіктивну ціну, розраховуючи на допомогу Заходу. Нахабство", - написав Пушков.

Пушков заявив, що Яценюк марно вважає, що "продавить свою нереальну ціну".

"Якщо в Києві хочуть переконатися в цьому, то переконаються", - заявив він.

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