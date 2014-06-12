Мін'юст вважає "дивним" рішення Бориспільського суду щодо Лозінського

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції.

Також Петренко наголосив, що Апеляційний суд Києва скасував рішення Бориспільського міськрайонного суду, і він же переглядатиме це рішення.

“Ми маємо дуже дивне, м'яко кажучи, незаконне рішення Бориспільського міськрайонного суду. Це той приклад, коли голова районного суду Близнюк творчо підійшов до питання звільнення Лозінського. При наявності негативних висновків від Державної пенітенціарної служби, яка зазначила, що з його діагнозом він може спокійно перебувати в місцях позбавлення волі, цей суддя призначив так звану незалежну експертизу і вона дала йому можливість винести рішення про звільнення особи, що вчинила навмисне вбивство”, - сказав Петренко. Також він додав, що сьогодні зранку за дорученням керівництва країни було здійснено подання про притягнення цього судді до відповідальності.

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“Так само я звернувся до генерального прокурора щодо проведення перевірки та можливого порушення кримінальних проваджень відносно судді і всіх службових осіб, причетних до спроби незаконного звільнення Лозінського”, - сказав Петренко.

Крім того, він наголосив, що правоохоронці мають провести перевірку службових осіб суду на предмет можливого підлогу документів і їх підробки, оскільки Петренко підозрює, що можливо мав місце факт виготовлення підробного рішення суду для звільнення Лозінського з-під варти. Петренко пояснив, що звичайному громадянину з діагнозом ішемічна хвороба серця та гіпертонія не можливо уникнути відповідальності за тяжкий злочин, так як це сталося у випадку з Лозінським.

Як повідомляв УНІАН, колишній депутат Верховної Ради Лозінський, засуджений за вбивство, 11 червня достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я.

Прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу на ухвалу Бориспільського міськрайонного суду про звільнення Лозінського і почала розслідування стосовно керівництва колонії Бориспільської виправної колонії №119, де утримувався екс-депутат.

Сьогодні, 12 червня, міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що Лозінського затримали і доставили назад у колонію.

Довідка УНІАН. У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року) за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Пізніше Вищий спеціалізований суд у цивільних і кримінальних справах ще пом'якшив вирок Лозінському і зменшив покарання до 10 років ув’язнення.