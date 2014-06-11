Нардепа-вбивцю Лозінського відпустили із в'язниці за станом здоров'я

Про це у Facebook написав лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

"Сьогодні вбивцю Віктора Лозінського (за рішенням суду від 4 червня) звільнили за станом здоров'я з ув'язнення", - пише Ляшко.

Лозінський відбував покарання у виправній колонії номер 119 у Мартусовці Київської області з 1 березня 2010, сидіти мав до 1 березня 2020 року.

На думку Ляшка, діагноз Лозінському сфальсифікований, "тому що раніше, за свідченнями очевидців, він не хворів".

У Ляшка також є підозри, що у звільненні Лозінському допомогло керівництво державної пенітенціарної служби.

"Зрозуміло, що без керівника пенітенціарної служби це було б неможливо", - відзначив він, додавши, що з нагоди виходу з в'язниці Лозинський навіть влаштував салют в Голованівську Кіровоградської області.

Читайте такожПравозахисник: Рішення ВССУ по Лозинському знищило справедливість у судах

Довідка. У 2009 році Лозінський вбив жителя Кіровоградщини Валерія Олійника на полюванні, завдавши йому безліч тяжких травм нібито за те, що той зайшов в угіддя екс-нардепа.

В квітні 2011-го Дніпровський суд Києва засудив Віктора Лозінського до 15 років в'язниці, визнавши його винним у вбивстві Валерія Олійника.

Проте пізніше вирок був пом'якшений. Спочатку Апеляційний суд виключив зі справи епізод, в якому депутат добивав жертву автомобілем, і скоротив термін на рік, залишивши 14 років.

Пізніше Вищий спецсуд перекваліфікував звинувачення Лозінському зі статті "Умисне вбивство" на "Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень" і зменшив йому термін покарання до 10 років.