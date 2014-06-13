У Донецьку в результаті вибуху біля будівлі ОДА постраждали 7 осіб

Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

«В результаті вибуху автомобіля на стоянці біля будівлі облдержадміністрації, який стався в четвер пізно ввечері, постраждали сім осіб. Це люди, які перебували в районі вибуху», - сказано в повідомленні.

При цьому зазначено, що постраждалі в стані різного ступеня тяжкості, в тому числі у важкому стані доставлені в лікарні Донецька.

За неофіційною інформацією, отриманою від джерела, наближеного до працівників медустанов, один з постраждалих нібито загинув.