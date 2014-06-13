У Донецьку в результаті вибуху біля будівлі ОДА постраждали 7 осіб
00:10, 13 червня 2014Політика
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У центрі Донецька біля будівлі облдержадміністрації, захопленої раніше терористами, в результаті вибуху постраждали 7 осіб.
У Донецьку в результаті вибуху біля будівлі ОДА постраждали 7 осіб / Новости Донбасса
Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.
«В результаті вибуху автомобіля на стоянці біля будівлі облдержадміністрації, який стався в четвер пізно ввечері, постраждали сім осіб. Це люди, які перебували в районі вибуху», - сказано в повідомленні.
При цьому зазначено, що постраждалі в стані різного ступеня тяжкості, в тому числі у важкому стані доставлені в лікарні Донецька.
За неофіційною інформацією, отриманою від джерела, наближеного до працівників медустанов, один з постраждалих нібито загинув.
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