Українські військові потрапили в засідку. ЗМІ повідомляють про загиблих

Як повідомляють "НикВести", підрозділи десантної бригади з Миколаєва потрапили в засідку. Редакція має інформацію про двох загиблих і, як мінімум, двох десятках поранених.

Юрій Бірюков, волонтер зі збору коштів для екіпірування українських військових, також повідомляє про двох загиблих і 21 пораненого. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

При цьому Бірюков додав, що станом на 20:12 бій не стихав. У 22:47 користувач Twitter Патріот уточнив, що миколаївські десантники потрапили в засідку біля Слов'янська, і назвав ті ж дані про загиблих і поранених - 2 вбитих, 21 поранений.

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Видання "Преступности.НЕТ" з посиланням на власні джерела вказує, що кількість поранених складає 25 осіб, і бій відбувається на кордоні України з Російською Федерацією, що доволі далеко від Слов'янська.

Водночас журналіст Юрій Бутусов розповів подробиці бою, в якому загинули військові з 79 окремої АЕМБР.

За його словами, українські війська отримали сильні втрати під час прориву укріпленого району російських найманців. Підрозділи 79-ї аеромобільної бригади з Миколаєва потрапили в засідку. Також запеклий бій довелося витримати розвідгрупі 3-го полку спецназу з Кіровограда.

79-та окрема аеромобільна десантна бригада базується в Миколаєві. Є важливою складовою Сухопутних Військ України.

Джерело Українська правда