ВВС: У Сімферополі невідомий намагався підпалити мечеть

Як розповів імам мечеті Мухаммед Ісламов, із записів камери зовнішнього спостереження видно, що о 5-й годині ранку до мечеті підійшов чоловік у світлому одязі з капюшоном і почав кидати пляшки із запалювальною сумішшю, повідомляє ВВС Україна.

"За його манерою вчинення злочину видно, що людина підготовлена. Він спритно підпалив "коктейлі Молотова", швидко кинув три пляшки в мечеть і спішно сховався", - цитує імама ВВС Україна.Читайте такожУ Севастополі осквернили пам'ятник Жертвам голокосту

Крім того, на паркан поряд з мечеттю була нанесена фашистська свастика.

За інформацією прес-служби Духовного управління мусульман Криму, мечеть не дуже постраждала. На місці працюють правоохоронці, з'ясовують обставини підпалу.

За даними ВВС, кілька днів тому невідомі вкрали камеру зовнішнього спостереження цієї мечеті, але її швидко замінили.