У ГПУ заперечують інсценування викрадення та катування Булатова

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Справа, що стосується викрадення Булатова, вона знаходиться в Головному слідчому управлінні МВС України. Єдине, що мені доповідають, розслідування триває. А даних, що там було інсценування, такої інформації немає”, - сказав Махніцький.

Як повідомляв УНІАН, Булатова викрали невідомі 22 січня 2014 року, а 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як заявив сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо і навіть розпинали – у нього проколи на руках.

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За фактом зникнення Булатова було відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадання людини".

Він лікувався одній з приватних клінік Києва, потім у Литві та Німеччині.