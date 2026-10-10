Дмитрієв назвав слова американського лідера "знаковими та історичними".

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв похвалив заяву президента Сполучених Штатів Америки щодо зміни президента в Україні.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Слова американського лідера про те, що Україні "час обрати нового президента" Дмитрієв назвав "знаковими та історичними".

Ба більше, посланець Путіна цинічно заявив, що чинне керівництво України нібито зосереджене на "розпалюванні війни".

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"Президент Трамп поділяє думку багатьох, хто вважає, що Україні потрібне керівництво, яке справді прагне миру, а не розпалювання війни, як Зеленський", – сказав Дмитрієв.

Трамп і війна РФ проти України

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Найближчим часом до США має надійти 300 тисяч тонн російського дизелю.

Американські сенатори жорстко розкритикували цю угоду. Вони радять Трампу припинити війну з Іраном, яка й спричинила проблеми на американському ринку, а не "укладати угоду з убивцею".

Більше того, за повідомленнями ЗМІ, США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по російських нафтопереробних заводах.

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