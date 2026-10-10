Дизельна угода Трампа принесе Путіну мільярди, а вплив на ціни може бути нульовим, – Bild

За підрахунками економістів, ця угода може принести Кремлю мільярди.

Поки Росія щодня атакує Україну ракетами та безпілотниками, Вашингтон йде на зближення з Кремлем. Менше ніж за місяць до виборів до Конгресу США президент США Дональд Трамп хоче знизити високі ціни на бензин у США і тому укладає з кремлівським диктатором Володимиром Путіним багатомільярдну угоду про постачання дизельного палива.

Це справжній подарунок для військового бюджету Путіна, пише Bild. Загалом Росія має протягом кількох місяців поставити до США до 4,8 мільйона тонн дизельного палива – у жовтні, для початку, 300 тисяч тонн.

Для порівняння: добове споживання дизельного палива в США становить близько 500 тисяч тонн.

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Чи подешевшає паливо тепер

Чи призведе гучно анонсована Трампом дизельна угода до реального зниження цін на заправках – неясно, заявляють журналісти. "Я не впевнений, що це сильно допоможе", – зазначив професор Клеменс Фуест, президент мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo.

Сумнівним, за його словами, є й саме питання: "чи здатна Росія взагалі постачати великі обсяги дизельного палива". Адже багато російських нафтопереробних заводів серйозно пошкоджені українськими ударами. Сама країна страждає від дефіциту палива.

Як реагує уряд Німеччини

Представник федерального канцлера Фрідріха Мерца Штефан Корнеліус повідомив, що в Берліні "взяли до відома" рішення США.

Для уряду Німеччини та її європейських партнерів, за його словами, залишається в силі: санкційні рішення проти Росії зберігаються, і вже триває робота над новими санкціями.

"Підтримка України в її оборонній війні залишається непохитною", – підкреслив Корнеліус. Також, за його словами, "дипломатична робота над мирним вирішенням триває".

Скільки грошей принесе ця угода Путіну

Скільки грошей у підсумку потрапить до військового бюджету Путіна завдяки продажу дизельного палива – точно сказати неможливо. Однак якби Росія продала заявлені 4,8 мільйона тонн дизельного палива за нинішньою ринковою ціною близько 1400 доларів за тонну – це дало б валовий дохід приблизно в 6,7 мільярда доларів (близько 6 мільярдів євро, або близько 280 мільярдів гривень).

Незалежно від фактичного обсягу доходів, президент ifo Фуест попереджає про наслідки для України.

Якщо Росія дійсно зможе поставити заявлені обсяги, "ця угода зміцнить Росію й послабить Україну", – робить висновок економіст.

Інші новини про нещодавнє рішення США

Раніше УНІАН повідомляв, що згодом Трамп закликав до зміни президента в Україні. Американський президент заявив, що у Зеленського нібито було "багато-багато" можливостей завершити війну з РФ, але він "вирішив цього не робити".

Крім того, ми також писали, що дизельна угода Трампа поховала ідею енергетичного перемир’я. Українська делегація, яка прибула до США для обговорення можливого енергетичного перемир’я між Україною та РФ, була шокована рішенням адміністрації президента Дональда Трампа.

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