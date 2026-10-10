iPhone 18 Pro Max проти Galaxy S26 Ultra: тест 200 фотографій визначив переможця

Обидва смартфони оснащені сучасними системами камер, але використовують різні підходи до обробки зображень.

Новенький iPhone 18 Pro Max виявився кращим за Galaxy S26 Ultra у масштабному порівнянні камер. Оглядач Tom’s Guide зробив 200 знімків на кожен телефон і перевірив їхні можливості при денному та нічному освітленні, зйомці портретів, селфі та використанні зуму.

Обидва флагмани вартістю $1000+ продемонстрували високу якість зйомки, але смартфон Apple виявився більш універсальним. Він краще справляється з передачею природних кольорів, портретами, панорамами та зйомкою в умовах слабкого освітлення.

Galaxy S26 Ultra продемонстрував перевагу в інших сценаріях. Зокрема, смартфон Samsung краще зберігав деталі при сильному зумі та ефективніше справлявся з макрозйомкою. Також він показав ширший динамічний діапазон у контрастних сценах, де важливо зберегти деталі одночасно у світлих і темних ділянках кадру.

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Під час денної зйомки та використання надширококутних камер пристрої показали однакові результати. Samsung робив яскравіші та насиченіші фотографії, тоді як iPhone краще передавав дрібні деталі та текстури. У деяких сценах знімки на iPhone виглядали темнішими, але природнішими.

Найпомітніше перевага iPhone 18 Pro Max проявилася під час зйомки людей і нічних сцен. Він точніше передавав відтінки шкіри, краще зберігав деталі обличчя та одягу, а також забезпечував збалансовану експозицію за умови недостатнього освітлення. Смартфон Apple переміг також під час зйомки селфі.

Galaxy S26 Ultra виявився кращим для зйомки віддалених об’єктів. При восьмикратному та 40-кратному збільшенні він краще зберігав чіткість і дозволяв розрізняти дрібні деталі, зокрема написи на дорожніх знаках. Однак при чотирикратному збільшенні перевага була на боці iPhone 18 Pro Max.

У підсумку автор Tom’s Guide визнав переможцем iPhone 18 Pro Max. Незважаючи на сильні сторони Samsung, "яблучний" смартфон показав стабільніші результати в різних сценаріях зйомки. Galaxy S26 Ultra при цьому залишається оптимальним вибором для тих, кому важливі можливості макрокамери та зйомка з великим збільшенням.

У рейтингу камерофонів DxOMark iPhone 18 Pro Max посів друге місце, поступившись лише Huawei Pura 80 Ultra. При цьому Galaxy S26 Ultra не потрапив навіть до топ-20 найкращих.

Експерти назвали недорогі смартфони з найкращими камерами. Обираючи бюджетний камерофон, варто звертати увагу не лише на мегапікселі, а й на якість обробки зображень, а також на наявність додаткових камер.

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