Стрєлков: "ополченці" без допомоги РФ протримаються максимум місяць

"Якщо Росія не вживе термінових заходів, реально термінових, рішучих, то вони (українські військові) досягнуть успіху. Оскільки навіть кілька тисяч "ополченців", які зараз зосереджені в районі кордону з кількома танками, навіть з великою кількістю кулеметів і гранатометів, все одно не зможуть довго протистояти авіації, артилерії, масі танків..." - сказав Стрєлков у відео-зверненні, розміщеному в мережі.

"Пройде тиждень, два, три, може місяць. Найбільш боєздатні частини "ополчення" будуть знекровлені - і рано чи пізно розбиті і знищені", - додав він.

Крім того він заявив, що Росія на сьогодні не готова приймати десятки, а то і сотні тисяч переселенців з Донбасу.