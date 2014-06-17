Стрєлков: "ополченці" без допомоги РФ протримаються максимум місяць
03:12, 17 червня 2014Політика
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Керівник донецьких терористів, офіцер Головного розвідувального управління Росії Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив, що його бойовики без військової підтримки РФ можуть протриматися не більше місяця.
Стрільців поскаржився, що без допомоги РФ бойовики протримаються максимум місяць / kp.ua
"Якщо Росія не вживе термінових заходів, реально термінових, рішучих, то вони (українські військові) досягнуть успіху. Оскільки навіть кілька тисяч "ополченців", які зараз зосереджені в районі кордону з кількома танками, навіть з великою кількістю кулеметів і гранатометів, все одно не зможуть довго протистояти авіації, артилерії, масі танків..." - сказав Стрєлков у відео-зверненні, розміщеному в мережі.
"Пройде тиждень, два, три, може місяць. Найбільш боєздатні частини "ополчення" будуть знекровлені - і рано чи пізно розбиті і знищені", - додав він.
Крім того він заявив, що Росія на сьогодні не готова приймати десятки, а то і сотні тисяч переселенців з Донбасу.
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