На Донбасі бойовики мінують прилеглі до блокпостів території - Селезньов

У Донецькій та Луганській областях бойовики укріплюють оборонні позиції й мінують прилеглі до блокпостів території.

Про це керівник прес-центру антитерористичної операції Владислав Селезньов написав на своїй сторінці в Facebook.

«У містах Слов'янськ, Станично-Луганське бойовики намагаються створювати посилені блокпости, вогняні точки, укріплюють оборонні позиції, мінують прилеглі до блокпостів території», - повідомляє Селезньов.

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За його інформацією, бойовикам допомагають іноземні фахівці, які, серед іншого, встановлюють радіокеровані вибухові пристрої.

«Як повідомлялося раніше, бойовики почали примусову мобілізацію. Оскільки працездатні чоловіки відмовляються підкорятися і виходити воювати проти української армії, бойовики набирають до своїх лав осіб низького соціального статусу - алкоголіків, наркоманів і осіб із кримінальним минулим. Примітне те, що бойовики неслов'янської зовнішності на барикади, які знаходяться під обстрілом, не виходять. Вони вважають за краще з житлових районів обстрілювати позиції силовиків і з лісопосадок нападати на колони українських військ», - написав Селезньов.