Вінниччина об’єднується і готова оборонятись

Метою діяльності ініціативи є збір коштів на допомогу сім'ям загиблих силовиків в АТО, біженцям-переселенцям з Криму і сходу країни, придбання продовольства, медикаментів, обладнання, інших речей, які необхідні українським військовикам. Першочергова допомога і пріоритетна увага буде надаватись місцевим структурам територіальної оборони, насамперед, спецбатальйону "Вінниця" та спец підрозділу "Ягуар".

Благодійна ініціатива не обмежуватиметься лише допомогою постраждалим внаслідок агресії проти України та вітчизняним силовим підрозділам. Ще одним напрямком роботи фонду буде спрямування необхідних коштів на підвищення обороноздатності Вінниччини, гарантування громадського порядку та безпеки кожного мешканця регіону, розвиток продуктивних сил та інфраструктури краю.

Вже розпочались консультації з військовими та силовими структурами, щодо конкретних дій та придбання засобів для підвищення обороноздатності і захисту Вінницької області.

У презентації благодійної ініціативі взяли участь представники місцевих громадських організацій – воїни афганці, які координують та відповідають за зв’язки з командирами та військовослужбовцями частин, доставки необхідної продукції, засобів захисту тощо, громадські активісти, родичі учасників АТО – які координуватимуть співпрацю з меценатами, та представники духовенства ключових релігійних конфесій країни.

"Зазначена ініціатива не є партійною або політичною, і не розрахована під якісь чергові або дострокові вибори. Сьогодні питання набагато серйозніше, ніж боротьба за владу та посади. Мова йде про існування самої України, про майбутнє кожного з нас, наших близьких і дітей", - зазначив під час презентації проекту депутат обласної ради С.Кудлаєнко.

«Існує багато розрізнених приватних ініціатив, громадських організацій, які на власному ентузіазмі роблять все можливе для допомоги військовим, біженцям. Практично кожен день, особисто до мене звертаються за допомогою громадянські активісти, бізнесмени, організації, які готові допомагати країні та області, але вони хочуть чіткої гарантії, що фінансові кошти, матеріальна допомога буде гарантовано доставлена ​​за призначенням, а не розчиниться на сумнівних рахунках чи заблокуються внаслідок бюрократичної тяганини чиновників. Тому ми вирішили створити благодійну ініціативу, де кожна копійка надходжень і закупленої допомоги буде поставлена під контроль громадськості» ,- підкреслив С. Кудлаєнко.

Контролювати кожну копійку, внесену меценатами, вінничани зможуть в режимі реального часу, за допомогою спеціального сайту, де буде зафіксовано кожен внесок конкретного благодійника та визначено – на що витрачені кошти. Вносити кошти можна і у благодійні скриньки, які розміщуватимуться у торгівельних мережах Вінниці та області, власники та керівники яких вже зголосились надати режим максимального сприяння ініціативі.

Представники духовенства одностайно підтримали благодійну ініціативу, засвідчивши нагальну необхідність допомоги захисникам Батьківщини, підкресливши високий рівень довіри до організаторів проекту. Адже за словами представників духовенства вони теж системно надають посильну допомогу армії, але стикаються з багатьма організаційними проблемами, щодо комунікації з військовими, та запропонували організаторам допомогу у встановленні благодійних скриньок в храмах області. Майже під час кожного богослужіння прихожани запитують у священнослужителів, як вони можуть допомогти захисникам.

За відсутності єдиного координаційного центру, з відповідним рівнем довіри до організаторів, до сьогодні все зводилось до поради перераховувати кошти за допомогою смс та дзвінків на єдиний всеукраїнський номер, але такої допомоги по 5 грн замало й на думку прихожан. Тому користуючись вчасній ініціативі вони будуть радити приєднуватись до ініціативи. В свою чергу Сергій Кудлаєнко запросив священнослужителів очолити спостережну раду благодійної ініціативи «Захист та Розвиток Вінниччини» для максимальної відкритості та довіри мешканців області.

Олексій Ткаченко