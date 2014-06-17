У Херсоні невідомі спалили дерев'яну каплицю УПЦ МП

Як передає кореспондент УНІАН, херсонська міліція почала розслідування за фактом підпалу каплиці.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформації за ч.2 ст 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Провадження перебуває у віданні Дніпровського районного відділу УМВС України в Херсонській області.

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Зазначимо, що кілька днів тому в Інтернеті з'явилася інформація про те, що під подальше будівництво стаціонарного храму в сквері по вул. Залаегерсег почали знищувати зелені насадження. Активісти херсонського Євромайдану 13 червня заявили, що під виглядом знесення сухих дерев йде цілеспрямоване знищення живих дерев.

Пізніше працівники виконавчого комітету Дніпровської районної в місті Херсоні ради підтвердили факт знесення 4 дерев і опублікували офіційну заяву, в якій поставили вимогу до мерії Херсона розібратися в ситуації із знесенням дерев біля храму.

Депутат міськради, голова фракції "Батьківщина" в міській раді Станіслав Трошин повідомив кореспондентові УНІАН: «Наразі правоохоронці і пожежники з'ясовують всі причини, через які згоріла церква. Але з боку церкви це однозначно був самозахват землі і сквера».