Порошенко: для посилення кордону України необхідна допомога ЄС і США



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Під час розмови Глава держави розповів про основні принципи імплементації плану врегулювання ситуації на сході України.

Порошенко зазначив, що для посилення контролю над державним кордоном України необхідна допомога ЄС, США, зі своєї сторони Україна буде дотримуватись взятих на себе зобов’язань.

Меркель підтримала кроки з реалізації мирного плану Президента.

Серед принципів імплементації мирного плану Глава держави відзначив створення десятикілометрової буферної зони на кордоні і відведення незаконних збройних формувань, звільнення всіх незаконно захоплених адміністративних будівель, відновлення роботи місцевих органів влади та центральних телеканалів і радіостанцій.

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Президент також наголосив на необхідності децентралізації влади, проведенні дострокових місцевих і парламентських виборів.

«Ці рамки закладуть подальшу логіку наших дій, спрямованих на імплементацію плану мирного врегулювання. Тристороння контактна група виробить необхідні фази і графік для цього», - наголосив Глава держави.

У контексті обговорення відносин з ЄС Президент заявив, що Україна готова до підписання економічної частини Угоди про асоціацію в Брюсселі 27 червня.

«Ми готуємось до ефективних і цілеспрямованих консультацій між Україною і ЄС», - наголосив він.