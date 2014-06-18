Парубій підтвердив загибель 4 бійців "Айдара" в боях під Луганськом
02:47, 18 червня 2014Політика
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Секретар РНБО Андрій Парубій підтвердив інформацію про загибель чотирьох українських бійців з батальйону "Айдар" у вівторок, 17 червня.
Парубій підтвердив загибель 4 бійців "Айдара" в боях під Луганськом / Фото: УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
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"Протягом сьогоднішнього дня українські військові атакували російських бойовиків в околиці Луганська. Великі втрати окупантів. Але є втрати і серед наших бійців. Крім інших, в бою за Україну віддали життя четверо бійців легендарного 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар", сформованого з бійців самооборони Майдану. Багато місяців вони захищали Україну на барикадах Майдану, а потім пішли на далекі барикади звільнити українські землі від кремлівських загарбників", - написав він.
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