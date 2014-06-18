Парубій підтвердив загибель 4 бійців "Айдара" в боях під Луганськом

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Протягом сьогоднішнього дня українські військові атакували російських бойовиків в околиці Луганська. Великі втрати окупантів. Але є втрати і серед наших бійців. Крім інших, в бою за Україну віддали життя четверо бійців легендарного 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар", сформованого з бійців самооборони Майдану. Багато місяців вони захищали Україну на барикадах Майдану, а потім пішли на далекі барикади звільнити українські землі від кремлівських загарбників", - написав він.