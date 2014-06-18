Рада поки не підтримує прохання виключити Росію з ООН
11:39, 18 червня 2014Політика
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Верховна Рада при “сигнальному” голосуванні не підтримала проект постанови “Про звернення Верховної Ради України до Генасамблеї асамблеї ООН та Ради безпеки ООН.
Депутати хочуть виключити Росію з ООН / ukrmap.su
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 187 із 307 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
У зверненні міститься прохання розслідувати факти військової агресії Росії проти України, що “можуть призвести до міжнародних конфліктів та загрожують міжнародній безпеці і миру”.
Читайте такожРосія намагається впливати на деякі уряди ЄС – БаррозуТакож у звернення міститься прохання прийняти рішення про виключення Росії зі складу членів ООН як такої, що порушує принципи, закріплені у Статуті ООН.
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