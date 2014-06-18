Рада поки не підтримує прохання виключити Росію з ООН

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 187 із 307 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У зверненні міститься прохання розслідувати факти військової агресії Росії проти України, що “можуть призвести до міжнародних конфліктів та загрожують міжнародній безпеці і миру”.

Читайте такожРосія намагається впливати на деякі уряди ЄС – БаррозуТакож у звернення міститься прохання прийняти рішення про виключення Росії зі складу членів ООН як такої, що порушує принципи, закріплені у Статуті ООН.

Читайте такожСьогодні Рада планує ухвалити звернення до ООН, ОБСЄ і Ради Європи (онлайн-трансляція)