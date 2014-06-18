Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито

Наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00.

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито. Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов нагадав, що наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00. Читайте такожТурчинов має намір попросити закривати буфет під час засідань парламенту За словами Турчинова, сьогодні о 15.00 відбудуться парламентські слухання на тему “Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter