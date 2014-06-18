Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито
14:21, 18 червня 2014Політика
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Наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00.
Рада завершила сьогоднішнє засідання / Фото УНІАН
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов нагадав, що наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00.
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За словами Турчинова, сьогодні о 15.00 відбудуться парламентські слухання на тему “Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні”.
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