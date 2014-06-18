У Луцьку поховали "Путлєра"

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках акції близько десятьох людей принесли до сцени місцевого Євромайдану, що на центральній Театральній площі, опудало "Путлєра", похоронні вінки та лампадки. Дійство проходило під похоронний марш, який грали на піаніно, що постійно розміщене на сцені луцького Євромайдану. До голови опудала було прикріплене зображення, схоже на обличчя президента Російської Федерації Володимира Путіна. Опудало одягнуте у піджак, штани, рукавички та капелюх. З кишень піджака виднілася пляшка горілки та книга «Життя після смерті». На похоронних вінках були написи «Не любимо, забудемо», «Ніколи не забудемо, 49» (49 військових загинули літаку Іл-76, збитому над Луганськом в ніч на 14 червня - УНІАН).

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Після виконання Державного гімну України, активісти тричі вигукнули «Слава нації! Смерть ворогам!».

Опудало залишилося на Євромайдані.

Учасники пояснюють, що акцію організували на підтримку пікетів, які проходили під посольствами Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака перебували 9 членів екіпажу та 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «теракт».

Того ж дня біля посольства РФ в Києві відбулася акція протесту проти агресивної політики Кремля і російської підтримки дій терористів, які призводять до загибелі українських громадян і військовослужбовців. Мітингувальники закидали посольство яйцями із зеленкою, побили вікна і попсувати автомобілі посольства. МВС відкрило кримінальне провадження за статтею "хуліганство".