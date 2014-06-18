Бойовики звільнили краматорського адвоката
16:11, 18 червня 2014Політика
0 0
Вчора, 17 червня, в Краматорську з'явилася інформація про те, що бойовики ДНР затримали відомого адвоката, керівника ТОВ "Фірма юридичних послуг "Патронат" Сергія Борозенцева.
REUTERS
Крім своєї професійної діяльності, Сергій Борозенцев є відомим громадським діячем, який не тільки не приховував своїх політичних поглядів, але і виступав активним учасником дискусій на мітингах і "круглих столах", повідомляє Краматорск.инфо.Читайте такожТерористи в Донецькій області почали відбирати машини у мирних громадян
Сам адвокат про причини затримання і про те, що з ним відбувалося протягом цього дня, заявив коротко: "Поки здоровий глузд переміг..."
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter