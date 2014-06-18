Україна вимагає пояснень від РФ, як ПЗРК «Ігла» потрапили з російської військової бази на Донбас

Україна сьогодні в рамках чергового засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва в галузі безпеки звернулася до Росії з вимогою надати роз’яснення, яким чином ПЗРК «Ігла» потрапили з російської військової бази до рук проросійських сепаратистів на сході України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ, компетентними органами України отримано фотодокази російського походження ПЗРК (переносні зенітно-ракетні комплекси), що застосовуються терористами у Донецькій та Луганській областях.

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Так, 6 червня після відбиття атаки терористів на пункт пропуску «Маринівка» (Донецька область) на місці бойових дій було знайдено ящик від виробів «9М39» (ПЗРК «Ігла»). Пакувальний листок, що знаходився у ящику, свідчить про те, що зазначені ПЗРК зберігалися з 2001 року у військовій частині протиповітряної оборони ЗС Росії № 33859 (Єйськ, Краснодарський край). Остання відмітка про перевірку їхньої наявності у місці зберігання на складі в/ч № 33859 датована 12 квітня 2014 року. Це наочно демонструють наведені фотоматеріали.

Таким чином, ще 12 квітня зазначені ракетні комплекси зберігалися на військовій базі ЗС РФ у Єйську, а вже 6 червня використовувалися терористами при штурмі пункту пропуску «Маринівка» на українсько-російському кордоні.

У МЗС наголосили, що передача Російською Федерацією ПЗРК терористам не лише підтверджує факти прямого втручання у внутрішні справи України та підтримку Росією тероризму як явища, але є грубим порушенням російською стороною міжнародних зобов’язань щодо контролю за зберіганням і передачами ПЗРК в рамках Вассенаарської домовленості – «Елементів експортного контролю за переносними зенітно-ракетними комплексами».