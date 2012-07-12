З російської військової бази вимагають 250 млн. дол.

Її розміщення Душанбе оцінює не менш ніж в 250 мільйонів доларів в рік, пише газета "Комерсант".

Цей об'єкт в Таджикистані - найбільша російська сухопутна база за межами РФ, тут служать близько 7 тисяч військовослужбовців. Грошей Таджикистану за перебування бази Росія зараз не платить, проте надає військово-технічну допомогу цій країні (при цьому офіційно вона не розглядається як "плата" за перебування бази).

Про те, що влада Таджикистану оцінила перебування на своїй території 201-ї бази не менше ніж в 250 мільйонів доларів на рік, газеті повідомило інформоване таджицький джерело, близьке до переговорів про продовження оренди військового об'єкта.

Скандал навколо умов присутності російських військових у Таджикистані вибухнув після того, як Росія звинуватила таджицьку владу у висуненні неприйнятних умов продовження оренди бази і призупинила її фінансування, пише видання.

За даними джерела газети в Генштабі РФ, Таджикистан висунув з оренди бази понад 20 "неясних і неприйнятних для Росії вимог". Вони, зокрема, стосуються термінів розміщення бази, безоплатного отримання бойової сухопутної техніки та боєприпасів до неї. Складнощі, за його словами, виникли і з розміщенням об'єктів 670-ї авіаційної групи та 303-ї окремої вертолітної ескадрильї на аеродромі Айні - суперечка йде про спільне використання об'єктів, засобів авіаційно-технічного забезпечення та обладнання.

У Центральному апараті Міноборони РФ "Комерсантові" не змогли підтвердити чи спростувати цю інформацію.