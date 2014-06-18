ГПУ перевіряє законність гонорарів Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві в.о. генерального прокурора Олег Махніцький.

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