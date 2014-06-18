ГПУ перевіряє законність гонорарів Януковича
17:28, 18 червня 2014Політика
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Генеральна прокуратура розпочала перевірку законності отримання колишнім президентом Віктором Януковичем авторського гонорару на суму 4,5 млн доларів.
Законність гонорарів Януковича перевірять / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві в.о. генерального прокурора Олег Махніцький.
Читайте такожГПУ розслідує 28 справ щодо зловживання владою Януковичем та іншими екс-чиновниками“Розпочато перевірку в частині законності одержання колишнім президентом України Януковичем у 2011-2012 роках від донецької типографії “Новий мир” авторських винагород в сумі 4,5 млн доларів США”, - сказав Махніцький.
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