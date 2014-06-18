США підтримали план Порошенка з припинення вогню

Про це сказала журналістам у середу представник держдепартаменту Джен Псакі, пише РИА Новости.

"Ми, звичайно, вітаємо заяву президента Порошенко, що Україна реалізує припинення вогню в якості першого кроку мирного плану, який він обговорював з президентом Путіним вчора ввечері", - сказала Псакі.

"Однак це були односторонні кроки, ці кроки були зроблені українським урядом, за що ми їх, зрозуміло, схвалюємо в їх зусиллях. Але, очевидно, їм потрібен партнер в цих зусиллях", - додала представник держдепартаменту.

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Вона закликала Росію "підтримати мирний план".

Порошенко в середу заявив, що після відновлення контролю на кордоні українськими силовиками він віддасть наказ припинити вогонь на сході.

За цей період буде запропоновано амністію для тих, хто складе зброю і не здійснював тяжких злочинів.

Порошенко також обіцяє створити коридор для того, щоб терористи мали можливість без зброї покинути територію України.