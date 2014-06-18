У Львові Ляшка облили зеленкою

Це сталось біля Високого Замку, перед будівлею львівської обласної телерадіокомпанії, повідомляє ZIK.

Олег Ляшко приїхав взяти участь у програмі «Народний контроль» в ефірі телеканалу ZIK. Коли нардеп під’їхав до приміщення львівського телебачення, натовп невідомих молодиків став вигукувати «Ганьба!» та вимагати, щоб нардеп вийшов до них.

«Ми вийшли з машини і побачили натовп біля 100-150 людей, які просто стояли», - розповідає фотограф Олега Ляшка. Це були в основному молоді люди 16-17 років.

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«А що ви тут робите?», - запитав Ляшко. У відповідь він нічого не почув, однак вже буквально перед самим входом до будівлі молодики підбігли і облили Ляшка зеленкою. Потім швидко побігли у натовп.

Сам Ляшко твердить, що це так "Свобода" зустрічає його у Львові.

«Я можу тільки припускати хто це: або «свободівці», або «колоради». Хоча, звідки у Львові можуть взятися «колоради»?», – сказав Ляшко.

Присутній у студії народний депутат України від ВО "Свобода" Маркіян Лопачак відразу ж заперечив причетність своєї політсили до такої «акції».

«Повірте, «Свобода» не ставить собі на меті обливати Ляшка зеленкою під телестудією. Зараз ми займаємось кориснішими для України справами», – запевнив нардеп.

Охороні телеканалу ледве вдається стримати натовп від подальших дій. Міліція прибула на місце події, однак просто подивилася на те, що відбувається і поїхала.