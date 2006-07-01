Янукович: помаранчеві не повинні ”плутатися під ногами”

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Дніпропетровська для участі у нараді депутатів усіх рівнів від Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав сьогодні на нараді, яка проходить у Палаці культури Нижньодніпровського трубного заводу, що має намір порадитися, як виходити із системної кризи в Україні.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, “помаранчева” влада в Україні «збанкрутіла без війни та природних катаклізмів». На думку лідера Партії регіонів, якщо “помаранчеві” не можуть впоратися із соціально-економічною стагнацією, вони не повинні «плутатися під ногами інших політичних сил».

У нараді депутатів усіх рівнів від Партії регіонів у Дніпропетровську беруть участь понад 1 тис. 200 делегатів з 10 регіонів України – Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської, Дніпропетровської областей, міста Севастополя. До президії наради обрано, крім В.ЯНУКОВИЧА, Євгена КУШНАРЬОВА, Володимира РИБАКА, Анатолія БЛИЗНЮКА, Михайла ДОБКІНА, В`ячеслава БОГУСЛАЄВА, Олега ЦАРЬОВА.