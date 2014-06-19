У Донецьку терористи напали на конвой і викрали звинуваченого у вбивстві

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, до Ленінського райвідділу міліції надійшло повідомлення від старшого конвою про те, що група невідомих у камуфляжі та масках, озброєна автоматичною зброєю, скоїла напад на конвой внутрішньої служби і викрала слідчо арештованого Гірницьким районним судом м. Макіївки за п. 12 ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб).

Читайте такожУ Донецьку терористи викрали медпрепаратів на 5 млн грнЗа цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 КК України (викрадення людини, здійснене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.