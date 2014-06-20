Дніпропетровщина прийняла понад 1,5 тисячі переселенців із Криму та Донбасу
Дніпропетровська область прийняла понад 1,5 тисячі переселенців із Криму та Донбасу.
Про це повідомила в.о. начальника Департаменту соціального захисту Дніпропетровської ОДА Вікторія Крупська під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».
«Перша хвиля переселенців у нас була з анексованої території Криму і міста Севастополя з березня місяця, на сьогодні в нас таких понад 500 осіб», - повідомила вона.
«Друга хвиля переселенців, із травня місяця, зі східних регіонів Донецької та Луганської областей, районів проведення АТО. На сьогодні у нас більше тисячі людей зі східних регіонів», - додала Крупська.
«Ми максимально прагнемо створити умови для цих людей», - запевнила вона.
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«У нас створено обласний координаційний центр і також створено аналогічні центри в усіх містах Дніпропетровської області, до яких залучені волонтери, громадські організації й усі відповідні служби та структури за напрямками, і медики, і соціальні працівники, і працівники центру зайнятості, працюють психологи. Надається вся необхідна допомога», - повідомила в.о. начальника Департаменту соціального захисту Дніпропетровської ОДА.