Дніпропетровщина прийняла понад 1,5 тисячі переселенців із Криму та Донбасу



Про це повідомила в.о. начальника Департаменту соціального захисту Дніпропетровської ОДА Вікторія Крупська під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Перша хвиля переселенців у нас була з анексованої території Криму і міста Севастополя з березня місяця, на сьогодні в нас таких понад 500 осіб», - повідомила вона.

«Друга хвиля переселенців, із травня місяця, зі східних регіонів Донецької та Луганської областей, районів проведення АТО. На сьогодні у нас більше тисячі людей зі східних регіонів», - додала Крупська.

«Ми максимально прагнемо створити умови для цих людей», - запевнила вона.

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«У нас створено обласний координаційний центр і також створено аналогічні центри в усіх містах Дніпропетровської області, до яких залучені волонтери, громадські організації й усі відповідні служби та структури за напрямками, і медики, і соціальні працівники, і працівники центру зайнятості, працюють психологи. Надається вся необхідна допомога», - повідомила в.о. начальника Департаменту соціального захисту Дніпропетровської ОДА.