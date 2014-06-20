Росія через Януковича планомірно і давно готувала агресію проти України - СБУ

«Із грудня 2013-го і до кінця лютого 2014-го у структурі Служби працювали три групи високопосадовців ФСБ. Упродовж цих місяців уся сучасна зброя, особові справи, архіви, - все, на чому базується професійна спецслужба, було вивезено до Сімферополя. В останні роки підрозділи, які покликані захищати Українську державу, були наповнені російською агентурою та планували розгін Майдану, розстріл людей. Більше того, керівництво департаменту захисту державності, інші високопоставлені генерали СБУ в лютому 2014 року день і ніч злочинно планували це в одному із приміщень СБУ в центрі міста», - сказав Наливайченко в інтерв’ю газеті «День».

Читайте такожГПУ розслідує 28 справ щодо зловживання владою Януковичем та іншими екс-чиновниками

На його переконання, усе це свідчить про те, що офіційна Москва разом з Януковичем планомірно і давно готувалася до анексії Криму і подій, які відбуваються на Донбасі.

«Спадок» в СБУ, який нам залишився після керуванням структурою Якименком і загалом за правління Януковича, - це величезний удар по безпеці нашої країни. По суті, люди, які це допустили, а фактично допомагали ворогу, є державними злочинцями. Ціною неймовірних зусиль, насамперед простих співробітників СБУ, окремі напрями врятовано, нові співробітники професійно виконують свої функції. Звичайно, я не можу сказати, що служба вже на 100% інша, але, наприклад, контррозвідка та захист державності — це підрозділи, на які ми можемо спиратися... Зараз припинені всі контакти з агресором, більше того, двосторонні домовленості і угоди розірвані. Єдині наші «контакти» - це протидія підривним акціям агентури ФСБ», - зазначив він.

За словами Наливайченка, в роботі військової контррозвідки повністю змінено підхід та завдання. «Українська контррозвідка на 100% оновлена. Зараз там працюють молоді офіцери, змінено розстановку сил та засобів відповідно до розташування і дій Збройних сил. Військова контррозвідка знята з інших завдань та зорієнтована на протидію проникненню ворога в збройне керівництво, у штаб АТО, тобто в ті структури, які сьогодні є ключовими у протидії військовій агресії. Випадки зрадництва були, але на війні ворог основні свої спрямування націлює на штаби та військові частини. Ми цьому протидіємо», - зауважив голова СБУ.