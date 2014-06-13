ГПУ відтворила схему організації розстрілу Майдану

Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, в центрі схеми - підозрюваний Віктор Янукович (екс-президент України), який, як стверджують у ГПУ, дав вказівку міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та голові СБУ Олександру Якименку на приховане (без нормативного дозволу) застосування вогнепальної зброї і надмірне насильство до мітингувальників з метою силового придушення протесту.

Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров організував прийняття Кабміном незаконних, як вважає ГПУ, постанов від 22 січня, спираючись на які співробітники міліції застосовували до протестувальників світлошумові, газові і димові гранати посиленої дії і використовували водомети без температурних обмежень.

Заступник міністра внутрішніх справ Лекарь за попередньою змовою із заступником директора департаменту матеріального забезпечення МВС Павлом Зіновим в січні-лютому 2014 року забезпечили поставку в Україну спецзасобів виробництва Російської Федерації - світлошумових гранат, ручних гранат подразнювальної та світлошумової дії, ручних аерозольних гранат, які не пройшли медекспертизу, і видали їх особовому складу підрозділів МВС та Внутрішніх військ для використання проти учасників Майдану. Митні платежі за ці поставки склали 1 млн. 177 тис. 203,09 грн.

Читайте такожЧиновники МВС приховано заважають розслідуванню масових вбивств на Майдані - МахніцькийКолишній глава СБУ Якименко доручив центру спеціальних операцій, боротьби з тероризмом (спецпідрозділ "А") Служби безпеки взяти участь у силовій підтримці розгону мітингувальників на Майдані. Керівництво АТЦ СБУ, виконуючи вказівку Якименко, затвердило бойовий розрахунок сил і засобів і дало підлеглим співробітникам наказ про початок силової фази антитерористичної операції в Будинку профспілок. Готували та планували проведення силової фази учасники засідання штабу АТЦ при СБУ і співробітники СБУ, виконували співробітники підрозділу "А" СБУ.

За даними слідства, колишній міністр внутрішніх справ Захарченко доручив заступнику Ратушняку і командувачу Внутрішніми військами МВС Шуляку організувати силами підпорядкованих їм підрозділів силовий розгін на Майдані з застосуванням надмірного фізичного насильства, спецзасобів, спецтехніки і вогнепальної зброї. Ратушняк і Шуляк це завдання виконали з допомогою керівництва МВС України у Києві і "Беркута".