Прикордонники використовують захоплену у терористів бронетехніку

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, на початку червня під час бою в пункті пропуску "Маринівка" в результаті спланованих бойових дій Держприкордонслужби та збройних сил був знищений один автомобіль "Урал", 2 автомобіля КамАЗ і БТР терористів.

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Після огляду трофеїв фахівці прикордонного відомства прийняли рішення відремонтувати підбитий бронетранспортер. Вже через кілька днів, після проведення необхідних робіт, БТР підключили до несення служби прикордонних груп. Прикордонники перефарбували БТР і нанесли на нього національну символіку.

Тепер відновлена бронетехніка використовується прикордонниками на інших найбільш небезпечних напрямках.