Сили АТО посилено зміцнюють кордони - Тимчук

Про це йдеться в повідомленні Дмитра Тимчука в Facebook.

"На жаль, дані заходи проводяться не так ефективно, як хотілося б - у першу чергу через постійне посилення терористичних груп бойовиками і зброєю з території Росії. Оснащення їх засобами протиповітряної оборони помітно знижує ефективність застосування авіації", - пише Тимчук.

Одночасно Держприкордонслужба провела набір добровольців для посилення підрозділів, що діють в районі кордону з Росією. Вже набрані 200 осіб, що мають відповідні військово-облікові спеціальності (ВУС). В даний час вони відновлюють професійні навички на базі навчального центру ДПС, після чого будуть направлені на різні ділянки україно-російського кордону.

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Крім того, силами ДПС та ЗС України проводиться посилення воєнізованої охорони ділянки адміністративного кордону Херсонської області з Автономною Республікою Крим. До посилення залучено підрозділи на бронетехніці.

Також вжито заходів щодо посилення охорони узбережжя Азовського моря. На даний момент у морській зоні цілодобово діють 5 морських патрулів ДПС, ще 2 знаходяться в резерві. Повністю контролюється морський напрямок від Генічеська до Маріуполя і Новоазовська.