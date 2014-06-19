Прикордонники показали відео та фото з обстріляного терористами табору

Нагадаємо, 17 червня з 02.00 до 02.40 ночі позиції прикордонників та військовослужбовців ЗС України в районі населеного пункту Олексіївка (Донецька область) були обстріляні масивним вогнем з 8 мінометів.

Вогонь вівся прицільно та коригувався спеціально навченими бойовиками. В епіцентрі обстрілу опинилися найбільш важливі об’єкти табору. Зайнявши кругову оборону, прикордонники спільно з підрозділами ЗС України вступили в бій, після чого бойовики відступили.

Під час бойового протистояння загалом поранено 31 військовослужбовця, з них 11 прикордонників.