Прикордонники показали відео та фото з обстріляного терористами табору
16:14, 19 червня 2014Політика
0 0
Прес-служба ДПСУ оприлюднила фото- та відеоматеріали з обстріляного позавчора з мінометів табору українських військовиків і прикордонників.
Табір прикордонників після обстрілу / ДПСУ
Нагадаємо, 17 червня з 02.00 до 02.40 ночі позиції прикордонників та військовослужбовців ЗС України в районі населеного пункту Олексіївка (Донецька область) були обстріляні масивним вогнем з 8 мінометів.
Вогонь вівся прицільно та коригувався спеціально навченими бойовиками. В епіцентрі обстрілу опинилися найбільш важливі об’єкти табору. Зайнявши кругову оборону, прикордонники спільно з підрозділами ЗС України вступили в бій, після чого бойовики відступили.
Під час бойового протистояння загалом поранено 31 військовослужбовця, з них 11 прикордонників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter