Кошулинський закрив засідання Ради і попередив про небезпеку 22 червня
14:15, 20 червня 2014Політика
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Віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Сьогоднішнє засідання Ради закрито / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступне засідання ВР розпочнеться о 10.00 1 липня.
Читайте такожРада підвищила мінімальну пенсію сім'ям військових у разі втрати годувальникаКрім того, звертаючись до депутатів, Кошулинський висловив думку, що дата 22 червня терористами може бути використана для активізації дій. У зв’язку з цим він закликав депутатів активно працювати зі своїми виборцями.
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