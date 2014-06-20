Кошулинський закрив засідання Ради і попередив про небезпеку 22 червня

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступне засідання ВР розпочнеться о 10.00 1 липня.

Читайте такожРада підвищила мінімальну пенсію сім'ям військових у разі втрати годувальникаКрім того, звертаючись до депутатів, Кошулинський висловив думку, що дата 22 червня терористами може бути використана для активізації дій. У зв’язку з цим він закликав депутатів активно працювати зі своїми виборцями.