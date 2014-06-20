11 керівникам «ДНР» та «ЛНР» оголосили про підозру за участь у терористичних організаціях

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Це стосується «прем’єр-міністра ДНР» Олександра Бородая, «голови Служби безпеки ДНР» Олександра Ходаковського, «віце-прем’єр-міністру по соціальній політиці ДНР» Олександра Калюського, «міністра праці та соціальної політики ДНР» Романа Лягіна, «міністра інформації та масових комунікацій ДНР» Олександра Хрякова, «керівника управління справами уряду ДНР» Бориса Литвинова, «міністра економічного розвитку ДНР» Володимира Підгірного.

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Також про підозру оголошено «міністру оборони ЛНР» Ігорю Плотницькому, «міністру внутрішніх справ ЛНР» Юрію Івакіну, «голові Центральної виборчої комісії ЛНР» Олександру Малихову, «голові парламенту ЛНР» Олексію Карякіну.

Підготовлені клопотання до суду про отримання дозволу на їхн\ затримання та застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кримінальні провадження відкрито за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.