Прокуратура взялася за справу розграбування Київського бронетанкового заводу

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України: «Посадові особи, а саме директор Куташев та його заступник Яковець державного підприємства «Київський бронетанковий завод» здійснили розукомплектування та розкрадання вузлів і агрегатів танків та іншої військової техніки, яка перебувала на підприємстві для ремонту. Викрадені деталі реалізовувалися за кордоном, а отримані за це гроші в сумі понад 2,3 млн. грн. використовувалися на власний розсуд», - йдеться у повідомленні.

Під час правління Яковця на Київському бронетанковому заводі були розкрадені і розукомплектовані танки і БТР-и Міністерства оборони України.

Куташев, наразі, до цього часу обіймає посаду директора «Київського бронетанкового заводу», йому також інкримінують покривання т.з «тітушок» під час зимових подій на Майдані.

Тимчасово виконуючий обов'язки директора КБтЗ провівши ревізійну перевірку звернувся до прокуратури з фактами розкрадання заводу саме Яковцем та Куташевим.

Виявилось, що протягом 2011-2013 років були незаконно демонтовані алюмінієві катки з танків вартістю понад 330 тис. грн, які в подальшому використовувалися для комплектування бронетехніки, яка реалізовувалася на зовнішньому ринку.

Крім того, Яковець та Куташев розтратили майна заводу майже на 2 млн. грн. .

Прокуратура направила клопотання щодо звільнення даних осіб з посад, аби вони не впливали на слідство. Також є підозри, що за Куташева та Яковця можуть заступатися та перешкоджати слідству їх "покровителі", які знаходяться при високих посадах, зокрема це працівники Укроборонпрому та сини Яковця та Куташева, які працюють в СБУ.

У прес-службі прокуратури Центрального регіону України повідомляють, що відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, якщо вона спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.