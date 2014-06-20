США ввели санкції проти семи лідерів терористів



Про це у Вашингтоні на брифінгу повідомив офіційний представник адміністрації США, повідомляє власний кореспондент агентства УНІАН.

"Казначейство оприлюднило нові санкції США проти семи сепаратистських лідерів. Це українці, які брали активну участь у сепаратистського руху в Східній Україні", - зазначив він.

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Високопосадовець США також назвав іх імена. Це - В'ячеслав Пономарьов, самопроголошений мер Слов'янська, Денис Пушилін, лідер групи, яка називає себе Донецькою Народною Республікою, Ігор Гіркін, відомий як Стрілок, який називає себе головнокомандуючим Донецької Народної Республіки, Валерій Болотов, губернатор контрольованої сепаратистами Луганської області.

Також у списку фігурують Андрій Пургін, самопроголошений голова ради уряду Донецька, Сергій Міняйло, "діючий губернатор" Севастополя та Валерій Кауров, так званий "президент Новоросіі".