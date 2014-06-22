Порошенко: Якщо не спрацює мирний "план А", існує "план Б"
03:54, 22 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко повідомив про наявність "детального плану Б" на випадок, якщо не спрацює його мирний "план А", який він представив у минулу п'ятницю.
Петро Порошенко
"Мирний сценарій основний - це наш план А. Але ті, хто розраховують використовувати мирні переговори лише для того, щоб потягнути час, перегрупувати сили, повинні знати, що у нас є детальний план Б. Я не буду зараз про нього говорити, тому що я вірю, що наш мирний план спрацює", - йдеться в заяві Порошенка на його сайті.
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