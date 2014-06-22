Кравчук, Кучма і Ющенко закликають Путіна підкріпити конкретними діями схвалення мирного плану

Про це йдеться у відкритому листі колишніх українських президентів до Путіна, текст якого передано агентству УНІАН.

Кравчук, Кучма і Ющенко висловлюють підтримку ініційованому нинішнім президентом Порошенком припиненню вогню і мирному плану по врегулюванню ситуації на Донбасі.

«Вашу схвальну щодо цього плану заяву ми сприйняли як позитивний знак. Сподіваємося, що ваші правильні слова будуть підкріплені конкретними кроками з деескалації ситуації, а найманці з Росії скористаються коридором, який глава Української держави готовий створити для їх повернення на батьківщину», - пишуть українські президенти, звертаючись до Путіна.Читайте такожТерористи ігнорують мирний план Порошенка: за добу на сході обстріляно 7 блокпостів силовиків

Вони закликають президента РФ не втратити шанс перейти на світлий бік історії. Для цього вони пропонують йому припинити агресію і злочинну політику щодо багатостраждального українського народу, який не хоче війни з російським народом.

Також у листі Кравчук, Кучма і Ющенко відзначають, що за їх президентства вони завжди сходилися зі своїми російськими колегами в тому, що Україна повинна бути вільною і незалежною, а її відносини з Росією рівноправними і такими, що сприяють дружбі братніх народів.

«Так було, проте ваша політична лінія останнім часом ставить під загрозу не тільки ці базові пріоритети, а й весь світовий порядок, всі засади, на яких тримається глобальна безпека», - пишуть українські президенти.

«На очах всієї планети Росія перетворюється на країну, від якої потрібно захищатися і якій не можна вірити. Кілька місяців тому ви анексували невід'ємну частину Української держави – Крим, при цьому зневаживши як українсько-російські, так і багатосторонні міжнародні переговори», – констатували Кравчук, Кучма і Ющенко.Читайте такожНа Донеччині біля Дмитрівки зафіксовано 5 танків, 7 БТРів та вантажівки із бойовиками - РНБО

«Можна говорити про удар у спину, завданий Україні якраз тоді, коли вона проходила через трагічні випробування громадянського конфлікту. Не випадково зроблене вами в ті дні одержало в народі назву «Грабунок під час пожежі», - додають президенти.

Разом з тим вони відзначають, що і на цьому Путін не зупинився і пішов далі, підтримуючи криваві дії сепаратистів і терористів на сході України.

«Рахунок жертв цієї бійні наближається до тисячі. Зрозуміло, це не йде ні в яке порівняння із сотнями тисяч жертв чеченської війни, яку ви вели проти тих самих сепаратистів, попри втрати в ім'я цілісності російської держави. Однак тоді це було внутрішньою справою вашої країни. Тепер ви вирішили «з точністю навпаки» перенести ці методи і підходи на нашу землю», - говорять екс-президенти у зверненні до Путіна.Читайте такожПутін підтримав припинення вогню на Донбасі, але засумнівався в життєздатності плану Порошенка

Вони вважають, що зараз Путін веде до того, щоб створити катастрофу 21 століття - розрив багатовікових уз дружби українського і російського народів і перетворення історичних братів на кровних ворогів.

«Дайте спокій нашій країні! Займіться своєю. Тим паче, що її економічні проблеми і зростаюча міжнародна ізоляція як ніколи вимагають вашої участі», - наголошують українські президенти.