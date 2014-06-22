В Одесі Антимайдан провів мітинг



Як передає кореспондент УНІАН, у багатьох на одязі були чорно-коричневі стрічки, в руках - плакати антивоєнного змісту, а також спрямовані проти Європи, США і влади України. Крім того, учасники акції принесли прапори Партії Сталіна, КПУ і штандарти Одеси.

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Потім частина мітингувальників попрямувала до Центрального парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка - на Алею Слави. Активісти йшли, розбившись на невеликі групи, як вони пояснили, щоб «це не вважалося ходою».

Співробітники міліції, яких було біля Будинку профспілок дуже багато, намагалися переконати антімайдановцев відмовитися від походу в парк. Але присутні відмовилися виконувати рекомендації правоохоронців.

На Алеї Слави було також багато міліціонерів. Вони не перешкоджали антимайданівцям вшанувати пам`ять загиблих під час Великої Вітчизняної війни хвилиною мовчання, покласти квіти і провести мітинг, спрямований проти «націоналістичної влади» і проти підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомляв УНІАН, Одеський окружний адміністративний суд заборонив різним суб`єктам проведення 21-22 червня масових акцій у зв`язку з можливими заворушеннями.