СБУ затримала групу терористів на чолі з "народним мером" Маріуполя

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Службою безпеки України разом з МВС припинено діяльність групи громадян України, мешканців м. Маріуполя, які надавали сприяння терористичній організації – так званій «Донецькій народній республіці», йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, групу з 4 осіб очолювала «народний мер» Маріуполя Наталія Грузденко. Метою діяльності групи були збір та передача сепаратистам «ДНР» розвідувальних даних щодо українських підрозділів, які беруть участь в АТО. У подальшому бойовики використовували вказану інформацію для планування збройних нападів на українських військових, обстрілів їх позицій та організації засідок на маршрутах пересування сил АТО.

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18-20 червня 2014 року співробітниками Служби усіх членів групи захоплено.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області стосовно вказаних осіб зареєстровано кримінальне провадження за ч.1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), йдеться у повідомленні.